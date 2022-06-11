Esad'ın bombasının bacağından ettiği Velid'in oyuncak hayalini gerçekleştirdi - Haberler

Adanalı hayırsever, Suriye'deki iç savaşta bir bacağını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun oyuncak hayallerini gerçekleştirdi. İstanbul'a giden Ogün Sever Okur, küçük çocuğa onlarca oyuncak hediye etti.

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Sever Okur, sosyal medyada tek bacağı olmayan bir çocuğun videosunu gördü. Bunun üzerine çocuğa ulaşmak için çalışma yapan Okur, videodaki çocuğun İstanbul'da yaşayan Velid Elasad olduğunu tespit etti.

Adana'dan çıkıp İstanbul'a giden Sever Okur, Velid ve ailesiyle görüştü. Ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayan Sever Okur, daha sonra Velid'in oyuncak hayallerini de gerçekleştirdi ve küçük çocuğa onlarca oyuncak hediye etti.

Velid için protez bacakta taktırmak isteyen Okur, küçük çocuğu hastaneye götürdüğünde ise Velid'in yaşının protez bacak için uygun olmadığını öğrendi.

Sever Okur, "Velid'e ulaştığım için çok mutluyum. Onun videosunu görünce içim parçalandı. İnşallah büyüdüğünde protez bacağı da taktırırım. Her zaman onların yanında olmaya çalışacağım" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel