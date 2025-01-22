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Esad Rejiminin Bombaladığı Mezarlıklar Suriyeliler Tarafından Onarılıyor

Esad Rejiminin Bombaladığı Mezarlıklar Suriyeliler Tarafından Onarılıyor
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Suriye'de Esad rejiminin bombaladığı mezarlıklar, halk tarafından onarılmaya başlandı. Şam'da tahrip olan mezarlar, hayatını kaybeden yakınlarını ziyarete gelen Suriyeliler tarafından yeniden düzenleniyor. Mohtasem Omayri, dedesinin mezarını onarırken, Esad rejiminin halkın izlerini silmek amacıyla mezarları bile bombaladığını açıkladı.

Suriye'de Esad rejiminin bombaladığı mezarlıklar halk tarafından onarılmaya başlandı.

Suriyeliler, yerleşim alanlarını enkaza dönüştüren Esad rejiminin arkasında bıraktığı yıkımı onarmaya çalışıyor. Başkent Şam'da bulunan Filistin Kampı'nda insanlık suçu işleyen rejim unsurlarının bombaladığı mezarlık, havadan görüntülendi. Hayatını kaybeden yakınlarının mezarını ziyarete gelen Suriyeliler, tahrip olan mezarları onarmaya başladı.

"Halkın izlerini silmek için mezarlıkları bile bombaladı"

Dedesinin mezarını onaran Mohtasem Omayri yaptığı açıklamada, "Bütün kabirler parçalanmış, tarumar edilmiş. İnsanlar yakınlarının kabrini bulmakta zorlanıyor. Akrabalarımız mezarın bir kısmını düzeltmiş. Bizim burada çok sayıda mezarımız var, onları tek tek düzeltiyoruz. Esad, halkın izini silmek için ölüleri dahi bombaladı. Burada Filistinli, Lübnanlı şehitler de var" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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