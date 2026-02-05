Haberler

Başkan Candemir'e uluslararası öğrenciler hakkında bilgi verdiler

Başkan Candemir'e uluslararası öğrenciler hakkında bilgi verdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER) yöneticileri, kentteki yabancı öğrencilerin durumu hakkında MHP İl Başkanı İsmail Candemir'e bilgi verdi ve destekleri için teşekkür etti.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER) yöneticileri, MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i makamında ziyaret ederek kentteki yabancı öğrencilerin hakkında bilgi verdi.

Dernek yöneticileri, ziyaret sırasında, ES-UDER'in kuruluş ve çalışmaları, Türkiye de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayıları, Eskişehir'de okuyan uluslararası öğrencilerin istek ve sorunları hakkında bilgi verdi. ES-UDER yöneticileri, Eskişehir MHP il Başkanı Candemir ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir de, uluslararası öğrencilerin yanında olduklarını ve imkanlar dahilinde bir çok alanda destek vereceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı