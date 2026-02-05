Başkan Candemir'e uluslararası öğrenciler hakkında bilgi verdiler

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (ES-UDER) yöneticileri, MHP İl Başkanı İsmail Candemir'i makamında ziyaret ederek kentteki yabancı öğrencilerin hakkında bilgi verdi.

Dernek yöneticileri, ziyaret sırasında, ES-UDER'in kuruluş ve çalışmaları, Türkiye de eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayıları, Eskişehir'de okuyan uluslararası öğrencilerin istek ve sorunları hakkında bilgi verdi. ES-UDER yöneticileri, Eskişehir MHP il Başkanı Candemir ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir de, uluslararası öğrencilerin yanında olduklarını ve imkanlar dahilinde bir çok alanda destek vereceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR