Erzurumspor, Hakemlerin Bağımsız İncelemesini Talep Etti

(ERZURUM) - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis yapan hakemlerle ilgili açıklamalarının ardından Erzurumspor FK, Türk futbolunda adaletin sağlanması için tüm kritik müsabakaların bağımsız bir kurulca incelenmesini talep etti.

Türkiye 1.Ligi'nde mücadele eden Erzurumspor Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan hakemlerin bahis hesaplarıyla ilgili açıklamasının ardından yazılı bir duyuru yayımladı.

Kulüp açıklamasında, uzun süredir Türk futbolunda yaşanan hakem kaynaklı adaletsizliklerin artık tesadüf olmadığı vurgulandı. Erzurumspor FK, geçmişte Süper Lig'den düşüşleri ve sayısız maçta hakem kararlarının doğrudan sonuçlara etkisini defalarca dile getirdiklerini hatırlattı.

Kulüp ayrıca, soruşturmaya konu olan maçlardan itibaren tüm kritik müsabakaların hakem atamaları, kararları ve performanslarının bağımsız bir kurul tarafından titizlikle incelenmesini talep etti. Erzurumspor, bahis bağlantısı tespit edilen hakemlerin görevde tutulmaması gerektiğini belirterek, temiz futbol ve adaletin yanında olduklarını ifade etti.

Erzurumspor FK, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve Türk futbolunun geleceği adına atılacak her adımı destekleyeceklerini kamuoyuna duyurdu.