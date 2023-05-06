Erzurumluların TOGG sevinci kameraya böyle yansıdı "100 yıl oldu 100.yılda allah kavuşturdu" Erzurum'da şehir turu atan TOGG vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Erzurumluların TOGG sevinci kameraya böyle yansıdı "100 yıl oldu 100.yılda allah kavuşturdu"

ERZURUM - Erzurum'da şehir turu atan TOGG vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

TOGG'un önüne diz çöküp ellerini açan Erzurumlu vatandaş, daha sonra arabayı öperek "Şükürler olsun. Tam 100 yıl oldu" diyerek dua etti.

Erzurumlular yerli otomobil TOGG ile ilk kez tanıştı. TOGG'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar arabayla öz çekim yayıp övgüler yağdırdı.

Yolda gördüğü TOGG'un önünde diz çöken vatandaş, "Gel baba gel" diyerek, "100 yıl oldu 100. Allah kavuşturdu. Allah'a kurban olim. Tayyib'in Allahına kurban olim. Memleketimize Allah hayırlı uğurlu etsin" şeklinde dua etti.