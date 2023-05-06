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Erzurumlulardan Togg'a yoğun ilgi

Erzurumlulardan Togg'a yoğun ilgi

Yerel Haberler

Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Erzurum'da şehir turu atan Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg'un önüne diz çöken bir vatandaş, daha sonra arabayı öperek "Şükürler olsun. Tam 100 yıl oldu" diyerek dua etti.

Erzurumlular yerli otomobil Togg ile ilk kez tanıştı. Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar arabayla özçekim yayıp övgüler yağdırdı.

Yolda gördüğü Togg'un önünde diz çöken bir vatandaş, "Gel baba gel" diyerek, "100 yıl oldu 100... Allah kavuşturdu. Allah'a kurban olayım. Memleketimize Allah hayırlı uğurlu etsin" şeklinde dua etti ve arabayı öptü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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