Erzurumlular Derneği'nden ramazan öncesi 400 adet yardım kolisi

KARABÜK (İHA) - Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ramazan ayı öncesi 400 adet yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Her yıl belli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yılda 400 adet yardım kolisini Ramazan ayı öncesi dağıtmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İbrahim Bedir, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ederek, " Bu sene Karabük Erzurumlular Derneği olarak 400 kolimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık. Emekliler Cemiyeti, Sakatlar Derneği, Kızılay Şubesi ve Karabük genelindeki 15 okul ile dernek olarak kendi belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize kumanyalarımızı dağıtmaya başladık. Yardımda bulunan Karabük'teki Erzurumlu hemşehrilerimize ve yardımseverlere teşekkür ederiz" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel