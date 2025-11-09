Haberler

Erzurumlu şehit aileleri Çanakkale 57. Alay Şehitliğinde hüzünlendiler

Erzurumlu şehit aileleri Çanakkale 57. Alay Şehitliğinde hüzünlendiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de bulunan 57. Alay Şehitliği'ni Erzurumlu şehit aileleri ziyaret etti.

Çanakkale'de bulunan 57. Alay Şehitliği'ni Erzurumlu şehit aileleri ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay Şehitliği'ni Erzurumlu şehit aileleri ziyaret etti. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ziyarette 41 kişilik kafile ile Eceabat ilçesine gelen aileler şehitliği ziyaret ederek kahraman ecdadı için dualar okudu.

Ziyaret hakkında konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, "Ben şehit aileleriyle birlikte geldim. Şehit anne, baba, eşleriyle birlikte geldim. Epey zamandır böyle bir planımız vardı, bugüne nasip oldu. Onlarla birlikte geldim" dedi.

Şehitlik ziyaretinde çok güzel duygular içerisinde olduğunu belirten şehit Sezai Ekşioğlu'nun annesi Arzu Ekşioğlu, "Çok gelmek istiyordum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bizi gönderdi çok mutluyum. Şehitlerimiz sayesinde biz varız. Bir şehit annesi olarak ben de vatan sağ olsun diyorum. Sanki olanları yaşamış gibi çok duygulandık. Gerçekten çok etkilendik. Bizleri bu zaman getirmek için neler çekmişler gerçekten çok etkileyici, çok hüzünlendik. Allah onlardan razı olsun şefaatine nail eylesin" diye konuştu.

Erzurumlu şehit Rahmi Kaya'nın babası Abdurrahman Kaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek "Erzurum'da sayın valimizin, Aile Sosyal Politikalar müdürümüz, müdür yardımcılarımızın sayesinde geldik ve çok memnun olduk. Hepsinden Allah razı olsun. Buralar Mekke, Medine kadar kutsal. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Allah'ım hepsinden razı olsun. Hepsine gani kalbi rahmet eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.