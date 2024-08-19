Erzurumlu Maket Sanatçısı Öğrencilere Eski Erzurum Evleri Maketi Yaptırdı

Erzurum'un ünü yurt dışına taşan Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu, atölyesinde staj gören öğrencilere 'Erzurumevi' maketi yaptırdı. Stat bitiminde öğrencilerin yaptıkları birbirinden ilginç maketler sergilendi.

Aynı zamanda kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı olan Maket Sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Eski Batpazarı'nda kendi adını taşıyan sanat merkezinin kapısını "Ben sanat öğrenmek istiyorum" diyenlere açtı. Hattatoğlu, özellikle sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerine ayrıcalık tanıyor. Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü son sınıf öğrencilerine maket yapımının inceliklerini öğreten Doğan Hattatoğlu, staj süresince her öğrencinin bir eski Erzurumevi maketi yapmasını istedi.

Öğrencilerin sanat merkezinde açtığı serginin sunuculuğunu Ruşen Ece Hattatoğlu yaptı. ERSANDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gergit ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serpil Yorgancı'nın da hazır bulunduğu sergide öğrencilere başarı belgesi verildi.

Başarılı olan öğrencileri kutlayan Başkan Ümit Gergit, ERSANDER olarak her türlü sanat ve kültür etkinliklerinin yanında olduklarını söyledi. - ERZURUM