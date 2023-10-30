Erzurumlu kadınların yeni güzellik mekanı

Doğu Anadolu Bölgesinde yönetimsel açıdan akredite olan ilk ve tek güzellik merkezi Erzurum'da yeni yerinde hizmete açıldı. Sekiz yıl önce evinde bir manikür masası ve sandalyesiyle yola çıkan Özge Kahraman, geçen zaman içinde hem okuyup doktor oldu hem de işyerini büyüterek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

Özlem Özge Güzellik Merkezi bundan böyle Erzurumlu bayanlara yeni yerinde hizmet verecek. Yakutiye İlçesi Yoncalık Mahallesi Recep Akdağ Caddesi üzerinde yeri modern mekanına taşınan Özlem Özge Güzellik Merkezi, Erzurumlu bayanların uğrak yeri olacak.

Özlem Özge Güzellik Merkezinde; Bir usta öğretici 2 ustalık belgesi ve 4 mesleki yeterlilik belgesi sahibi uzmanların hizmet vereceği güzellik merkezinde pedikür, cilt bakımı, make-up, microblading, lazer epilasyon, ağda, bölgesel incelme, kirpik lifting ve daha bir çok alanda hizmet verilecek.

Güzellik Merkezinin açılışına TOBB Yönetim kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Kuaförler Odası Başkanı Emre Torungil ve davetliler katıldı.

Tüm davetlilere açılışa iştiraklerinden dolayı teşekkür eden konuşan Dr. Özge Kahraman, "8 yıl önce evimin bir köşesinde bir manikür masası ve sandalyesiyle bu yola çıktım. Bir yandan hayallerimi gerçekleştirmek için çalışırken bir yandan da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimimi başarıyla tamamlayarak doktor oldum. Şunu söylemek istiyorum ki böyle bir çalışma temposu gerçekten ciddi bir fedakarlık gerektiriyor. Ancak geldiğimiz bu günde Doğu Anadolu Bölgesinde yönetimsel açıdan akredite olan ilk ve tek güzellik merkezine ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandıklarını hatırlatan Dr. Kahraman, "Özlem Özge Güzellik Merkezi yalnız manikür ve kalıcı oje işlemleri ile başlattığı serüvenine bugün; pedikür, cilt bakımı, make-up, microblading, lazer epilasyon, ağda, bölgesel incelme, kirpik lifting ve daha bir çok alanda devam ediyor. Hedefimiz bundan sonraki süreçte tescilli markamız ile Türkiye genelinde franchsing çalışmalarını yönetmektir. Bu konuda merkezimize başvurular olmakta bu konuda incelemelerimiz devam etmektedir. Sözlerimi tamamlamadan önce ilk günden beri her zaman yanımda olan; varlığıyla, vizyonuyla, emeğiyle her daim bana destek olan biricik ablacığım Özlem Kahraman'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM