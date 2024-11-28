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Erzurumlu İş Adamı Hüseyin Korukcu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurumlu İş Adamı Hüseyin Korukcu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Erzurum'un tanınmış iş insanlarından Hüseyin Korukcu, geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda hayata veda etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nden kaldırılarak Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Erzurum'un sevilen iş adamlarından Hüseyin Korukcu, son yolculuğuna ailesi ve sevenleri tarafından uğurlandı.

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altında olan ve önceki gün hayatını kaybeden işadamı Hüseyin Korukcu'nun (45) cenazesi öğlen namazında Narmanlı Camii'nden kaldırıldı. Hüseyin Korukcu'nun cenazesine Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsilci Kurulu Başkanı Nuh Şenol, Sivil Havacılık Öğretim Üyesi Emre Durmazpınar, Fedai Eş, İş Adamı Hüseyin Özer, Sacit Bilici ve iş adamları, seyahat acente işletmecileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Korukcu'nun cenazesi Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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