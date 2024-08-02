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Erzurumlu genç iş insanı ve arkadaşları dar gelirli aileleri ve çocukları sevindiriyor

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Erzurumlu genç iş insanı Muzaffer Hararlı ve iş insanı arkadaşları çeşitli etkinliklerle dar gelirli aileleri ve ihtiyaçlı çocukları sevindirmeye devam ediyorlar. Yaptıkları etkinliklerle çocuklara pasta, oyuncak ve kışlık bot gibi yardımlarda bulunan Hararlı ve arkadaşları, ayrıca deprem bölgesine de yardım götürdüler.

Erzurumlu genç iş insanı Muzaffer Hararlı ve iş insanı arkadaşları çeşitli etkinliklerle dar gelirli aileleri ve ihtiyaçlı çocukları sevindirmeye devam ediyorlar.

Erzurum'da yaptıkları etkinliklerle özellikle çocukların yardımsever abileri olan iş insanı Muzaffer Hararlı ve iş insanı arkadaşları, gün geçmiyor ki bir faaliyete imza atmasınlar. Yılın her ayına bir etkinlik düzenleyen yardımsever genç iş insanı Hararlı ve arkadaşları, özel günlerde de faaliyetlerini sürdürüyorlar. Amaçlarının ihtiyaçlı aile ve çocuklarına her zaman yardım etmek olduğunu söyleyen iş insanı Hararlı, bu yardımları kimseden destek almadan kendi imkanları ile sürdürdükleri belirtti. Çeşitli yardım kuruluşları ve sivil kitle örgütlerinde de görev alan Hararlı, dar gelirli ailelere koli ve ev eşyası yardımlarını sürdürdüklerini kaydetti. "Erzurum için hedef koyduk" diyen Hararlı, iyilik seven iş insanlarının da her geçen gün artan teveccühü ile yeni projeler için çalışma başlattıklarını bildirdi. Hararlı, yaptıkları faaliyetlerden bazılarını şöyle sıraladı;

Pasta yemeyen çocuk kalmasın

Erzurum'a bağlı köylerdeki çocuklara yönelik olarak "Pasta yemeyen çocuk kalmasın" etkinliği düzenleyen iş insanı Muzaffer Hararlı ve arkadaşları, bu etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli yaş pasta, meyve suyu, meyve ikram ederek, oyuncak hediye ettiler. Yüzlerce çocuk hem ikramlardan istifade ettiler hem de gönüllerince eğlendiler.

Çocuklar bayramda sevinsin

Geçtiğimiz Kurban Bayramında Nihat Kitapçı ilköğretim Okulu'nda bir etkinlik düzenleyen yardımsever İş İnsanı Hararlı ve arkadaşları, "Çocuklar Bayramda Sevinsin" sloganıyla yardımlarını sürdürdü. 50 ihtiyaçlı öğrenciye yazlık ayakkabı hediye den yardımsever gençler, onlarla neşeli zaman geçirdiler.

Çocuklar üşümesin

Erzurum merkez ve köy okullarında bulunan 90 ihtiyaçlı öğrenciye "Çocuklar Üşümesin" etkinliği ile kışlık bot yardımda bulunan Muzaffer Hararlı ve arkadaşları, köy köy gezerek öğrencilerle eğitim hayatları ile ilgili sohbet ettiler. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını da belirleyen gençler, yardımlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Deprem yardımları

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra da bu bölgeye arkadaşları ile birlikte yardım götüren Muzaffer Hararlı, gıda, giyim malzemesi ve su dağıttı. 4 gün boyunca deprem bölgesinde kalan gençler, deprem mağdurlarının yanında oldular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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