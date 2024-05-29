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Erzurumlu çobanın keçi yavrusuyla olan diyaloğu kahkaha attırdı

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Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, çektiği videoyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Çobanlık yapan Dürlü, keçi yavrularını sırtında çuvalda taşıyarak sevgisini gösterdi.

Erzurumlu fenomen çobanın iki keçi yavrusu ile olan diyaloğu izleyenleri kahkahaya boğdu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, doğa ve hayvanseverliğiyle dikkat çekiyor. Köyünde çobanlık ve hayvancılık yapan Şahin Dürlü, zaman zaman sosyal medyada doğa yaşama ve hayvan sevgisine dair paylaşımlar yapıyor. En son çuvalda taşıdığı iki keçi yavrusu ile çektiği videoyu paylaşan Dürlü, ilgi odağı oldu. Sahibi olduğu hayvanları evlatları ve canı kadar sevdiğini anlatan Dürlü, "Doğada yaşayan ne varsa benim için kıymetli. Sürümü otlatmaya götürürken dünyaya yeni gelen iki keçi yavrusunu sırtımda çuvalla taşıdım. Zaman zaman onları dışarı çıkarıp seviyorum. Onlar benim her şeyim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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