Üye Girişi
Haberler

Erzurumlu Avukat, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Sosyal İşler Hukuk Komisyonu Başkanı olan Erzurumlu Avukat Ebubekir Elmalı, maddi durumu iyi olmayan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapacağını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Sosyal İşler Hukuk Komisyonu Başkanı olan Erzurumlu Avukat Ebubekir Elmalı, maddi durumu iyi olmayan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapacağını duyurdu.

Son dönemde Erzurumspor'a verdiği desteklerle taraftarın gönlünde taht kuran Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Sosyal İşler Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Ebubekir Elmalı, yardım seferberliğini bu kez maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için sürdürüyor. Yaz sezonu boyunca makam arabasını düğün yapan çiftlere gelin arabası olarak kullandırarak ta gönüllerde taht kuran Erzurumlu ünlü Avukat Elmalı, şimdi de maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği vermek için kolları sıvadı.

100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapacak

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte maddi durumu iyi olmayan öğrenci aileleri için sevindiren haber, Avukat Ebubekir Elmalı'dan geldi. Başkan Elmalı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, " Yeni eğitim öğretim dönemi tüm yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun. İyi çalışın, iyi öğrenin. Geleceğimiz sizsiniz. İlk kez ilkokula başlayacaklar, yani birinci sınıfa gidecek öğrencilerden ailesinin maddi durumu iyi olmayanlara sadece kırtasiye malzemesi ile sınırlı olarak yardım yapacağım. Nakdi para yardımı yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin taleplerini sosyal medya hesabımdaki mesaj kutuma bekliyorum. Şartları taşıyan ve dm'den yazan ilk 100 kişinin kırtasiye malzemelerini karşılıyoruz." dedi.

Elmalı'nın anlamlı yardım çağrısı, çok sayıda beğeni ve teşekkür yorumu aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum erzurum Güncel Yerel Hukuk Refah

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024? EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı!
title