Erzurum'da 101 yaşındaki Aliye Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi dolu sözler

Erzurum'da yaşayan Aliye Göger (101), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini yüreğinden ve dilinden hiç eksik etmiyor.

Annesine bakmak için evlenmeyen ve bundan hiçbir zaman pişman olmadığını söyleyen Aliye Göger, en büyük hayalinin hacca gitmek olduğunu belirterek, "Eğer okula gitseydim ya asker ya da polis olurum. Onları çok seviyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

"Tayyip Paşamızı çok seviyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hayatında bir kez gördüğünü ifade eden Aliye Nine, "Yıllar önce Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a geldiğini öğrendim ve aracı olan bir komşumuzdan yardım istedim. Tayyip Paşamız ile görüştüm. Ellerinden öptüm, o da benim ellerimden öptü. Benden bir isteğim olup olmadığını sordu. Onu görmek benim için yetti. Kendisini çok seviyorum. Her gün dua ediyorum. Bana her gün yemek gönderiyor. Keşke bir kez daha görebilsem ve onunla konuşabilsem. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Annem için anne olmadım"

Hiç evlenmediğini ve dünyaya bir daha gelse aynısını yapacağını söyleyen Aliye Nine, "Annem çok titiz birisiydi. Onun bu durumunu görünce evlenmeyi aklımdan çıkardım. Çünkü benden başkası ona bakamazdı ve ilgilenmezdi. Bundan dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Annem için anne olmadım. Anneme dair tek pişmanlığım; onun sözünü dinleyip hiçbir yere gitmedim. Şimdiki aklım olsa her yeri gezer ve görürdüm" şeklinde konuştu.

"Hiç cep telefonum olmadı, internetin ne olduğunu bilmiyorum"

En büyük hayalinin hacca gitmek olduğunu ve hiçbir zaman cep telefonu kullanmadığını ifade eden Aliye Göger, sözlerine şöyle deva etti, "İmkanım olsa hacca gitmeyi çok isterim. Ama halim ortada. İnternetin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç cep telefonum olmadı. Telefonum olsa ilk olarak bana sahip çıkan Gül kızımı ve eşi Ahmet'i ararım. Ondan sonra da Vali Beyi, eşini ve oğlunu ararım. Vali beyi çok seviyorum. Denizi de görmedim ve nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Gençlere tavsiyem ise; namazlarını kılmaları ve hayatlarını doya doya yaşamaları. Çünkü gençlik geri gelmiyor, kıymetini bilsinler."

"Okusaydım asker ya da polis olurdum"

Okula gitmeyen ama okuma-yazmayı kendi imkanlarıyla öğrenen Aliye Nine, "Kardeşlerim bana okuma ve yazmayı öğretti. Eğer okula gitseydim asker ya da polis olmak isterdim. Onları çok seviyorum. Her zaman göğsümde Cumhurbaşkanlığı forsunu, Türk bayrağı ve polis amblemini taşıyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - ERZURUM