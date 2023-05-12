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Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu

Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu

Yerel Haberler

Erzincan'da düzenlenen Puanlı Atletizm küçük kızlar yarışmasında Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu.

Erzincan'da düzenlenen Puanlı Atletizm küçük kızlar yarışmasında Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 8-10 Mayıs tarihlerinde Erzincan'da düzenlenen Puanlı Atletizm küçük kızlar grup/yarı final yarışmalarında Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu 800 metrede bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerin Türkiye şampiyonasına hazırlıkları devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atletizm Erzincan Türkiye Erzurum Yerel Haberler

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