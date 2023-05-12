Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu
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Erzincan'da düzenlenen Puanlı Atletizm küçük kızlar yarışmasında Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu.
Erzincan'da düzenlenen Puanlı Atletizm küçük kızlar yarışmasında Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu bölge birincisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 8-10 Mayıs tarihlerinde Erzincan'da düzenlenen Puanlı Atletizm küçük kızlar grup/yarı final yarışmalarında Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu 800 metrede bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.
Yarışmaya katılan öğrencilerin Türkiye şampiyonasına hazırlıkları devam ediyor. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel