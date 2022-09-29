Erzurum yerel: Tortum'da yaya geçidi kırmızıya boyandı, kaza tatbikatı yapıldı

Gelen Erzurum haberine göre Erzurum'un Tortum ilçesinde İtfaiye Haftası ve 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası çerçevesinde yaya geçidi kırmızıya boyanırken, tatbikatta itfaiye ekipleri araca sıkışan vatandaşları kurtardı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde İtfaiye Haftası ve 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası çerçevesinde yaya geçidi kırmızıya boyanırken, tatbikatta itfaiye ekipleri araca sıkışan vatandaşları kurtardı.

Tortum ilçesinde düzenlenen etkinliklere Tortum Kaymakamı Kübra Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Etkinlikte İlçe İtfaiye Amirliği de bir tatbikat düzenledi. Senaryo gereği itfaiye ekipleri trafik kazasında araca sıkışmış rolü yapan vatandaşları kurtardı.

İçişleri Bakanlığının 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganı ile başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde de Kaymakam Demirer, yaya geçidinin bir kısmını çocuklarla beraber kırmızıya boyadı. Daha sonra günün önemini belirtmek için alanda bulunan çocuklar ve protokol hep beraber yaya geçidinden geçerek, yoldan geçen sürücülere uyarılarda bulundu. - ERZURUM