Erzurum yerel haberleri | Başkonsolos Ebrahimi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti Yerel Haberler Erzurum haberlerine göre İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine başlayan Mohammad Ebrahimi, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine başlayan Mohammad Ebrahimi, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Vali Memiş, Başkonsolos'un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ebrahimi'ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Okay Memiş Erzurum İran Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Erzurum yerel haberleri | Başkonsolos Ebrahimi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.