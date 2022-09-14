Erzurum yerel haberleri | Başkonsolos Ebrahimi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti
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Erzurum haberlerine göre İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine başlayan Mohammad Ebrahimi, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu görevine başlayan Mohammad Ebrahimi, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Vali Memiş, Başkonsolos'un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ebrahimi'ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel