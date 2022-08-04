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Erzurum yerel haberi: Aziziye'de çocuklar için yüzme kursları başlıyor

Erzurum yerel haberi: Aziziye'de çocuklar için yüzme kursları başlıyor

Erzurum haberler: Aziziye Belediyesi'nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlıyor.

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Aziziye Belediyesi'nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklar için ücretsiz yüzme kursları başlıyor.

"Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" sloganıyla 07-14 yaş arası tüm çocuklara yüzme eğitiminin verileceği modern havuzda, dileyen yetişkinlere de özel eğitim verilebilecek. Ayrıca grup ya da bireysel yüzme kurslarının da planlandığı Aziziye Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, çocuklar için yüzme eğitim programı ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Çocuklarımız için yüzme kurslarımız Pazartesi günü başlıyor" dedi.

Başvurular nereye yapılacak?

Çocukların ücretsiz yüzme eğitimi alabilecekleri kurslar için başvuru noktalarının belirlendiğini açıklayan Başkan Orhan, "07-14 yaş grubu arasındaki çocuklarının yüzme eğitimi almasını isteyen ve Dadaşkent'te ikamet eden sakinlerimiz, Dadaşkent'teki Gençlik Merkezine ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuza başvuruda bulunabilirler. Ilıca'da ikamet eden hemşehrilerimiz ise, çocuklarını ücretsiz yüzme kurslarımıza kaydettirmek için Ilıca'daki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne başvuru yapabilirler" diye konuştu.

Halk seansları ve özel eğitim

"Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın!" sloganı ile başlatılacak yüzme eğitimlerinin haftada 4 gün boyunca kesintisiz olarak verileceğini kaydeden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, "Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri çocuklarımız için verilecek eğitimlerin dışında akşam 18.00 ile 22.00 saatleri arasında da havuzumuz bireysel, çocuk ve yetişkin grup seansları şeklinde hizmet verecek. Havuzumuz Cuma günü rutin bakım ve temizlik gereksinimlerinin karşılanması nedeniyle hizmet vermeyecek. Hafta sonu planlamasını ise, Cumartesi günü bayanlara, Pazar günü de erkeklere olmak üzere eğitim ve halk seansları şeklinde yaptık" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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