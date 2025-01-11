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Erzurum Yeni Medya Derneği'nden Vali Çiftçi'ye Özel Tablonun Takdimi

Erzurum Yeni Medya Derneği'nden Vali Çiftçi'ye Özel Tablonun Takdimi
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Erzurum Yeni Medya Derneği, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye özel bir tablo hediye etti. Dernek Başkanı Gamze İspirli, Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek başarılı yönetimini kutladı. Vali Çiftçi ise basın mensuplarının toplumdaki rolüne dikkat çekti.

Erzurum Yeni Medya Derneği, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi'ye özel bir tablo takdim etti. Hediye takdimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda gerçekleşti.

Dernek Başkanı Gamze İspirli, programda yaptığı konuşmada, "Sayın Valimiz, Erzurum'a sunduğunuz değerli hizmetler ve başarılı yönetiminizle her zaman bizlere ilham veriyorsunuz. İdareciler Günü'nüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz," diyerek Vali Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti.

Vali Mustafa Çiftçi, bu anlamlı jest için Erzurum Yeni Medya Derneği'ne teşekkür ederek, basın mensuplarının toplumdaki rolüne dikkat çekti. Çiftçi, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevlerini özveriyle yerine getirdiğini belirterek tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.

Program, Erzurum'da dayanışma ve birliktelik mesajlarının verildiği sıcak bir atmosferde sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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