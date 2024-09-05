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Erzurum ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları Buluştu

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Meclisleri, 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması'nın ikinci etabında Sivas'ta buluştu. Program kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Meclisleri, 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması'nın ikinci etabında Sivas'ta buluştu.

Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümü münasebetiyle 3-4 Eylül tarihlerinde Sivas TSO tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Sivas'a giden Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, burada çeşitli etkinliklere katıldılar.

Programın ilk gününde Erzurum TSO, Sivas TSO, Samsun TSO ve Amasya TSO heyetleri, Yazar Sunay Akın'ın "Cumhuriyet'e Giden Yol" temalı sunumunu dinledi.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Yazar Sunay Akın'a " Cumhuriyet'in kuruluş süreciyle ilgili bu söyleşide, tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak ve Cumhuriyet'in değerlerinin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla yaptığı söyleşi için teşekkür etti. Söyleşi toplu fotoğraf çekimi ve hediyeleşmeden sonra sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası erzurum Ekonomi Güncel Yerel Sivas

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