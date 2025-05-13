Erzurum ve Çevresine Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, "13.05.2025 Salı Günü 02: 00-21: 00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ERZURUM