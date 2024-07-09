Erzurum ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış devam ediyor

Meteoroloji iki gündür Erzurum ve çevresinde devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın bu günde etkili olacağını açıkladı.

Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çeken Meteoroloji, "09.07.2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." şeklinde bir açıklama yaptı. - ERZURUM