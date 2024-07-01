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Erzurum ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresinde 3 gün boyunca kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak ve beraberinde sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve çevresi için 3 gün boyunca kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiği ifade edildi. Hava sıcaklığı: mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli(40-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, Erzurum ve ilçeleri için 3 günlük kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, yaptığı açıklamada "Bölgemiz genelinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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