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Erzurum ve Beş İl İçin Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji, Erzurum ve beş il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji içlerinde Erzurum'unda olduğu beş il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bu arada; Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarında Erzurum'u beş gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde bir hava bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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