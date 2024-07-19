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Erzurum ve Ardahan'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; Erzurum'un kuzey ve doğusu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusunda (Erzurum Merkez ilçeleri, Horasan, İspir, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Şenkaya, Tortum, Uzundere) ile Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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