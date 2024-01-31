Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Vali Mustafa Çiftçi'ye kurumun 2023 yılı faaliyetleri hakkında brifing verdi. İl Müdürü Kenger; ilimizdeki sebze, meyve ve tarla bitkileri üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal üretim, aşılama ve küpeleme çalışmaları, kırsal kalkınma yatırımları ve çiftçi destekleri ile 2023 yılı proje uygulamalarını içeren bir sunum yaptı. - ERZURUM