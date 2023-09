Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin 19 Eylül Gaziler Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

19 Eylül 2023 Gazi Mustafa Kemal'e Gazilik Unvanı ve Mareşallik rütbesinin verilişinin 102. Yıldönümü olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, mesajında "Bir uçtan bir uca şehit kanlarıyla yoğrulmuş, her karışına Yiğit Anadolu insanının alın teri damlamış, ana sütü kadar temiz ve helal aziz vatan topraklarını bize emanet eden; her türlü menfaatin üstünde, her çeşit gösterişten uzak, her türlü beklentinin ötesinde hiçbir karşılık beklemeden aziz vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Bu uğurda canını ortaya koyan Gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Cennet vatanımız Türkiye'mizi bölüp parçalamak için fırsat kollayan tüm bölücü terör örgütlerine, içimizde yuvalanıp suret-i haktan görünerek devletimizin bekasına kast eden hainlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını karartmaya yönelik faaliyet planlayanlara Türk Milleti en güzel cevabı vermiştir. Bugünden sonra da aynı cevabı yine verecektir.

Vatanı uğruna hayatını ortaya koyan tüm gazilerimiz devletimize, milletimizin emanetidir. Milletin emanetine sahip çıkmak ise devletimizin asli görevidir.

Türk Milleti ve Türk Devleti her zaman, her şart ve durumda Gazilerini kendi onuru saymıştır. Bu duruş kıyamete kadar değişmeyecektir.

Hudutlarımızda nöbet bekleyen, yurt içi ve dışında devletimizin onurunu koruyan Kahraman Türk Askeri ve Milleti aynı cesaret ve sadakatle şehit ve gazi olmaya hazırdır.

Türk Gençliği nöbet sırasının kendisine gelmesini büyük bir aşk ve heyecanla beklemektedir. Milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, gazilerimizin varlığı ile her daim teminat altındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM