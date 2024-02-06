Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Miraç Kandili'ni Kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Miraç Kandili dolasıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi mesajında şunları kaydetti; "Müslüman alemi için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu olan mübarek gecelerden ikincisi, Miraç Kandili'ni idrak etmenin sevinci içindeyiz.

Yükseliş ve yüceliş yollarının ancak Allah'ın rızasına nail olmaktan geçeceğine olan inancımızla kendi gönül dünyamızın miracına da doğruluk, dürüstlük, sevgi, merhamet, kardeşlik, şefkat gibi duygular ve güzel ahlak ile yükseleceğimizin bilincindeyiz.

Yüce Allah'ın huzuruna vasıtasız olarak çıktığımız namaz; mukaddes ve manevi bir yolculuk olan Miraç'ın en büyük hediyesidir. İyilik ve ahlaki seviyenin yükselmesi, kısacası birey ve toplumun manevi huzuru için en gerekli anahtar huşu içinde eda edeceğimiz namazlarımızdır.

Kalplerimizin İsra Suresi'nde geçen değerlerle dolacağı nice Miraç Kandilleri'ne kavuşmanın arzusu ile aziz milletimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar; bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." - ERZURUM