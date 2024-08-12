Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla huzur toplantısı düzenledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarlarının katılımıyla "Huzur Toplantısı" gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı çerçevesinde muhtarlar, mahallelerinde vatandaşın şikayet ettiği konuları aktarma fırsatı buldu.

Vali Çiftçi başkanlığında düzenlenen toplantıda muhtarlar şu talepleri dile getirdi, " Okul bahçeleri önünde denetim, sokak aralarındaki metruk binaların yıkılması, gece geç saatlerde motosikletlerin sebep olduğu egzoz gürültüsü, geç saatlerde araçlarda yüksek sesle dinlenen müzik, düğünlerde silah ateşlenmesi, düğün sünnet ve özel günlerde atılan havai fişekler, kahvehanelerde geç saatlerde yüksek sesle müzik açılması, asayiş denetimlerinin arttırılması, trafik kontrollerinin sıklaştırılması ve kavşak ve refüjlerde sinyalizasyon ve güvenlik kamera sisteminin kurulması"

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Vali Çiftçi, mahalle sakinlerinden muhtarlara gelen talepleri not ederek vatandaşın huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilecek uygulamalar hakkında gerekli mercilere talimatlarda bulundu. - ERZURUM