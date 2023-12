Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2023 yılının son saatlerinde, vatandaşların huzuru ve güvenliği ile can ve mal emniyetini sağlayan kolluk kuvvetlerini nöbet yerlerinde ziyaret etti.

Şehrin girişlerinde bulunan Karskapı ve Aşkale Emniyet uygulama noktaları ile Dumlu Jandarma Karakolu ve Jandarma uygulama noktalarındaki ekipleri ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. Yılbaşı akşamı çalışan personele baklava ikramında bulunan Vali Çiftçi'ye, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar eşlik etti.

Vali Mustafa Çiftçi, yayınladığı yeni yıl mesajında ise şunları söyledi, "Tüm Erzurumlu hemşerilerimi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Asrın felaketinin ve Filistin topraklarında yaşanan zulmün üzüntüsüyle 2023 senesini uğurlarken, 2024 yılını barışa, kardeşliğe, refaha ve muhtelif coğrafyalarda yaşanan katliamların son bulmasına vesile olması; taze başlangıçlar eşliğinde dünya üzerinde yaşayan tüm mazlumların gözyaşlarının dinmesi umuduyla karşılıyoruz. Herkesin hayat hakkının kutsal olduğu ilkesinden yola çıkarak, 2023 yılında derin krizler içinde insanlık dışı olaylara maruz kalan mazlumların hunharca katledildiğini, en güvenli yer bildikleri annelerinin kucağına kıvrılan çocukların acımasızca yok edildiğini görmek, milletimizin vicdan sahibi her ferdinin sabır ve tahammül sınırlarını tahrip etmiştir. Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimsenin sürdürülebilir barış ve refah içinde olamayacağına olan inancımızla tüm dünya ülkelerinin meselelere adil ve eşit yaklaşması beklentileriyle 2024 yılına giriyoruz. Maalesef 2023 yılında yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli deprem, çok büyük kayıplara sebep olmuştur. On ilimizi etkilemiş gibi görülse de 85 milyon vatandaşımızın hepsini derinden yaralayan bu imtihandan devletimizin iradesi ve milletimizin dayanışma irfanıyla bihakkın çıkmayı başardık. Bu zorlu günlerde milletimizin hakiki karakterini ortaya çıkaran tarihi dayanışma, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlamış ve asrın dayanışması tüm dünyaya örnek olmuştur. Aynı dayanışmayı teröre karşı duruşuyla da veren aziz milletimiz, yakın zamanda on iki vatan evladını ülkemizin bekası için vatan toprağına emanet bırakmıştır. Asırlardır bu toprakları vatan kılmak için gösterilen kutlu mücadele, devletimizin ikinci asrına adım attığı Türkiye Yüzyılı'nda da terörün karşısında dimdik durmak suretiyle bertaraf edilecektir. 2024 yılının aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda milletçe bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi daha da artırması; ülkemize, aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte; ilimizin gelişip kalkınması, vatandaşlarımızın refahı ve müreffeh yarınlara ulaşılması yönünde çalışmalarımız 2024 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir. Miladi yıl değişiminin, ilimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM