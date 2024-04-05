Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi 'nin (ETÜ) inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, marka değeri ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini destekleyerek Erzurum ve Türkiye genelinde ekonomik açıdan katma değer oluşturacak birçok yeni işletmelerin kurulmasını sağlayan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçiyi ağırladı.

Kristal Girişimcilik Merkezi'nin yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi almak ve merkez bünyesinde ücretsiz mentörlük desteği alan girişimcilerle bir araya gelmek amacıyla ETÜ'ye gelen Vali Çiftçi'ye Erzurum Ziyarette Vali Çiftçinin yanı sıra Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven yer aldı.

Rektör Çakmak'ın bir süre Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Kalınay, merkezin girişimcilere sunmuş olduğu destekler, çalışma alanları ve atölye olanakları ile ticarileşerek üretime başlayan projeler hakkında bilgi verdi. - ERZURUM