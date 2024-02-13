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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başarılı öğrencilere ödül takdim etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki başarılı öğrencilerimizle ödül töreninde bir araya geldi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, eğitim ve spor alanlarında çeşitli başarılar elde etmiş öğrencilere ödüllerini takdim eden Vali Çiftçi, öğrencileri ve kurum yetkililerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altındaki başarılı öğrencilerimizle ödül töreninde bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, eğitim ve spor alanlarında çeşitli başarılar elde etmiş öğrencilere ödüllerini takdim eden Vali Çiftçi, öğrencileri ve kurum yetkililerini başarılarından dolayı tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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