Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Nine'yi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin, Aliye Nine'yi ziyaret ettiği anlar bazen yüzleri güldürdü bazen hüzünlendirdi.

Göreve geldiği günden bu yana özellikle halkla yakın ilişkiler kurmaya gayret eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Aliye Nine'yi ziyaretinde yaşanan hem duygulandırdı hem yüreklere sıcaklık kattı. Erzurum ağzıyla Vali Mustafa Çiftçi ile sohbet eden Aliye Nine önümüzdeki günlerde iadeyi ziyaret sözü de verdi.

Zaman zaman Vali Çiftçi ve ziyaretçileri kahkahaya boğa Aliye Nine nasihat vermekten de geriye kalmadı.

Vali Çiftçi'den yine kendisini ziyarete gelmesini isteyen Aliye Nine, Vali Çiftçi'nin nineye kendi evine iadeyi ziyarete davet etmesi ilginç diyaloglara sahne oldu. "Yine gel. Hanımında al gel" diyen Aliye nineye Vali Çiftçi "Hanımla beraber geleceğimiz seni de götüreceğiz. İadeyi ziyaret yapacaksın ya sen de bize geleceksin" diye karşılık verdi. Aliye Nine, "Ben de geleceğim. Öyle kalkıp yemek edim nene gelir diye. Yemek yapım. Allah ne verdiyse yeriz. Geline hanıma azap verme. Allah ne vermişse yeriz. Hiçbir yere çıkmam ama sana geleceğim. Ama akşama beni evime getireceksin" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülere, "Ziyaretine gittiğim Aliye Nine'nin tatlı ve neşeli sohbeti, muhabbeti, irfanı hepimizi hem şaşırttı, hem gülümsetti. 100 yaşını geçmiş olmasına rağmen beş vakit namazını kılan, Ramazan ve Şevval orucunu tutan, aklı/fikri yerinde olan ve akıl nimetini elinden almaması için Allah'a yakaran Aliye Nine tam bir Anadolu ve Erzurum kadını. Sohbetin sonunda tekrar ziyaretine gelme ve kendisini misafir etme konusunda nineyle anlaştık, hayır duasını alarak evinden ayrıldık" ifadelerini yazdı. - ERZURUM