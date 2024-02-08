Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır tarafından karşılanan Vali Çiftçi ilk olarak Müdür Ağbayır'dan Çağrı Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ağbayır sunumunda; ilimizdeki tüm acil çağrı ihbarlarının toplandığı Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde çağrı alıcılar ve çağrı yönlendiriciler olmak üzere farklı kurumlardan 128 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Merkez Müdürü Ağbayır şöyle konuştu: "7 Kasım 2018 tarihinden itibaren Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman ve Afad, 112 Acil Çağrı sistemine entegre olmaya başladı ve 2021 yılında tamamlanan entegrasyon süreciyle bu kurumlara gelen tüm ihbarlar 112 hattı üzerinden cevaplandı. Bu konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek için afiş ve broşürler hazırlandı. Kamu spotları yayınlandı."

Asrın felaketinde kritik görev üstlendi

Erzurum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde önemli görevler üstlendiğini belirten Merkez Müdürü Ağbayır: "Depremden etkilenen 11 ilimizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki hasarlar, sistemlerindeki olumsuzluklar ve çağrıların aşırı atması nedeniyle deprem bölgesinden gelen çağrılar diğer illerimizde olduğu gibi ilimizde de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması üzerinden 45 bin civarında çağrı alınarak İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirildi. Ayrıca depremin üçünü gününde Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'nden görevlendirilen 4 personel, Adıyaman'a kurulan mobil çağrı merkezinde 15 gün süreyle görev yaptı.

2023 yılında 803 bin 620 çağrı alındı

Merkez Müdürü Ağbayır, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında 803 bin 620 çağrı geldiğini, bu çağrılardan 420 bin 323'ünün (yüzde 53,31); Acil Sağlık, Emniyet, İtfaiye, Orman, AFAD Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına asıllı çağrı olarak aktarıldığını, geriye kalan çağrıların yüzde 22,87'sinin asılsız, yüzde 24, 82'sinin ise anonstan kapanan çağrılar olduğunu belirtti.

Çağrı alıcı reaksiyon süresinin 2023 yılı verilerine göre 1,78 saniye olduğunu söyleyen Ağbayır, bu oranın 1,99 saniye olan Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.

Sunumun ardından çağrı merkezi, kriz merkezi, Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve kamera izleme odalarında incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, merkez çalışanlarına başarılar diledi. - ERZURUM