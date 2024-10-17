Üye Girişi
Haberler

Erzurum Valisi Meteoroloji Radarında İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Meteoroloji Radarında İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek amacıyla hizmet veren Meteoroloji Hava Radarı'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden brifing aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Hava Radar Mevzi'nde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, inceleme sırasında yetkililerden brifing aldı.

Can ve mal kaybına sebep olabilecek kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek gayesi ile Erzurum Kargapazarı Dağı'nda hizmet veren Meteoroloji Radarı; 7 gün 24 saat esasına göre hava şartlarını takip ediyor ve meteorolojik uyarılar yayımlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çiftçi Yerel Haberler Hava Durumu İnceleme erzurum Sağlık Yerel Yaşam

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

Kredi kartı borçlarında yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu! Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Liam Payne neden intihar etti? Konya hava durumu 17 Ekim | Bugün Konya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Konya'da 15 günlük hava durumu! Liam Payne kaç yaşındaydı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.