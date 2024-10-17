Erzurum Valisi Meteoroloji Radarında İncelemelerde Bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Hava Radar Mevzi'nde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, inceleme sırasında yetkililerden brifing aldı.

Can ve mal kaybına sebep olabilecek kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek gayesi ile Erzurum Kargapazarı Dağı'nda hizmet veren Meteoroloji Radarı; 7 gün 24 saat esasına göre hava şartlarını takip ediyor ve meteorolojik uyarılar yayımlıyor. - ERZURUM