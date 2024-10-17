Erzurum Valisi Meteoroloji Radarında İncelemelerde Bulundu
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek amacıyla hizmet veren Meteoroloji Hava Radarı'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden brifing aldı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Hava Radar Mevzi'nde incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, inceleme sırasında yetkililerden brifing aldı.
Can ve mal kaybına sebep olabilecek kuvvetli meteorolojik hadiselerin etkilerini en aza indirmek gayesi ile Erzurum Kargapazarı Dağı'nda hizmet veren Meteoroloji Radarı; 7 gün 24 saat esasına göre hava şartlarını takip ediyor ve meteorolojik uyarılar yayımlıyor. - ERZURUM