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Erzurum Valisi Damla Gönüllülük Hareketi ekibini kabul etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulaması devam eden Damla Gönüllülük Hareketi ekibini kabul etti. Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur eşlik etti. Damla Gönüllülük Hareketi projesinin amacı, 'İnsan odaklı çalışmalar gerçekleştiren proje kapsamında çeşitli iller ziyaret edilmektedir. Ziyaret edilen illerde dezavantajlı aile ve çocukların hiçbir dil, din ve etnik köken ayrımı yapılmadan gönüllülerle bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Proje ile kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ve programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla, gönüllü gençlerin hayata bakış açılarında olumlu pencereler açılması amaçlanmaktadır.' olarak ifade ediliyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulaması devam eden Damla Gönüllülük Hareketi ekibini kabul etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur eşlik etti. Damla Gönüllülük Hareketi projesinin amacı, "İnsan odaklı çalışmalar gerçekleştiren proje kapsamında çeşitli iller ziyaret edilmektedir. Ziyaret edilen illerde dezavantajlı aile ve çocukların hiçbir dil, din ve etnik köken ayrımı yapılmadan gönüllülerle bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Proje ile kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ve programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla, gönüllü gençlerin hayata bakış açılarında olumlu pencereler açılması amaçlanmaktadır." olarak ifade ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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