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Erzurum Valiliği deprem bölgesindeki sokak hayvanlarını unutmadı

Yerel Haberler

Erzurum Valiliği deprem bölgesindeki sokak hayvanlarını unutmadı

Erzurum Valiliği, Hatay'da depremden etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı.

Erzurum Valiliği, Hatay'da depremden etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı. Valilik çalışanları, sokaktaki kedi ve köpeklere mama dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'a İçişleri Bakanlığı tarafından Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş'in çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 15 gündür deprem bölgesinde görev yapan Erzurum Valiliği ekibi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Valilik çalışanları, Hatay'da depremden etkilenen kedi ve köpeklere mama dağıttı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Valiliği Okay Memiş Hatay kedi Yerel Haberler

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