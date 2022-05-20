Erzurum'un yöresel lezzetleri yemek yarışması'nda birinci oldu - Haberler

Erzurum'da düzenlenen 46. Geleneksel Yemek Yarışması'nda Türk mutfağının zirve tatları görücüye çıktı. Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yemek yarışmasına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan ile Gastronomi Uzmanı ve Eğitimci Mevlüde Daşbaşı jüri heyetinde yer aldı.

Yarışmada Türk mutfağının seçkin örneklerini teşkil eden Erzurum'un yöresel lezzetleri jüri ve katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı. Yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte konuşan Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, açıklamasında kent tarihinin önemine dikkati çekerek, "Bilindiği üzere Erzurum; binlerce yıllık tarihi ve kültürel geçmişi, beşiklik ettiği birbirinden farklı medeniyetlere ait izler, kış ve kış sporları turizmi başta olmak üzere tabii ve doğal güzellikleriyle Anadolu'nun en gözde ve en güzide şehirlerinden birisidir" dedi. "Kentimizin fiziki ve coğrafi konumu bile tek başına kayda değer bir turizm potansiyelini barındırırken; yüksek rakımı ve iklimsel nitelikleri sayesinde özellikle spor turizmi açısından elverişli ve de çekim merkezi niteliğindedir" diyen Koçan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi ile birlikte turizmde de muhteşem değişimlere imza atan şehrimiz, bu sektörde de ülkemizin yüz akı konumundadır. Bu açıdan bakılacak olursa turizm ve turizm sektörü için önem taşıyan faktörler arasında geleneksel-yöresel mutfak ve yemek kültürü de yer almaktadır. Çünkü yemek ve mutfak kültürü, ait olduğu toplumun beslenme kavramına bakış açısını ortaya koymakla beraber, o toplumun yemek zevkinden tüketim alışkanlıklarına varıncaya kadar birçok konuda önemli bilgileri ve ipuçlarını da barındırmaktadır. İşte bu manada Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; binlerce yıllık medeniyet birikimimizden süzülerek günümüze kadar ulaşan geleneksel yemek ve mutfak kültürümüzü, Erzurum lezzetlerini, Erzurum Kahvaltısını kültürler arası iletişim ve etkileşimin sağlanması noktasında da önemli bir faktör olarak görmekteyiz."

"Erzurum Anadolu mutfağının menbağıdır"

Kentin Anadolu mutfağının menbağı olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, sözlerini şöyle tamamladı: "Meşhur Ayran Çorbamızdan Cağ Kebabımıza; Lor Dolmasından Evelik Pancarımıza; Aşma Yahnimizden Dut Çullamamıza, Kadayıf Dolmamızdan Hasıta, Haşıl ve Kavutumuza kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahip yöresel tatlarımızı, hem kültür turizminin önemli enstrümanları ve hem de Erzurum'un tanıtımı için kıymetli birer vesile olarak değerlendiriyoruz. Erzurum'un tanıtılması noktasındaki Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefedi'nin çabaları, proje ve yatırımları takdire şayandır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımızın öncülüğünde bu aziz şehri turizmde de marka kent haline getirmek için çalışmalarımızı kat ve kat artırarak devam ettireceğiz." Koçan ayrıca Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin şehir turizmine büyük katkı sunduğunu da anımsatarak, "Turizm sektörüne genç yetenekleri kazandıran Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim kadrosunu tebrik ediyoruz. Zira bu alanda sektöre yeni isimler kazandıran okulumuz, istihdam noktasında turizm sektörünün de en önemli paydaşları arasındadır" kaydını düştü.

Öte yandan 46. Geleneksel Yemek Yarışması'nda Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri dereceye girdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel