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Erzurum'un Tarihindeki Stratejik Savunma Hattı Gün Yüzüne Çıkıyor

Erzurum'un Tarihindeki Stratejik Savunma Hattı Gün Yüzüne Çıkıyor
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TDED Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından Osmanlı arşivlerinden çıkarılan belgeler, Erzurum'un askeri tarihindeki savunma gücünü ve Şahap Paşa'nın liderliğini yeniden ortaya koyuyor. Belgeler, bölgedeki savunma istihkamlarının stratejik önemine işaret ediyor.

TDED Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir'in yaptığı çalışmalarda; Erzurum'un savunma hattının Şahap Paşa liderliğinde güçlendiği ifade edildi.

Osmanlı arşivlerinden çıkarılan yeni belgeler, Erzurum'un askeri tarihindeki stratejik önemini ve savunma gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarılan bu belgeler, Deveboynu ve Gürcü Boğazı'nda inşa edilen 13 istihkamın, bölgenin savunmasını güçlendirmek amacıyla yapıldığını gösteriyor. Bu istihkamlar, Erzurum'un askeri stratejisi için hayati bir rol oynamış. Belgelerde, Mecidiye, Aziziye ve Kiremit tabyalarının onarım çalışmalarına dikkat çekilirken, bu sürecin başındaki Mirliva Şahap Paşa'nın liderliği öne çıkıyor. Paşa, Erzurum'un savunma hatlarının inşası ve onarımında titizlikle çalışarak, şehri Osmanlı Cihan Devleti'nin en güçlü askeri merkezlerinden biri haline getirmiştir.

TDED Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, bu belgeler hakkında yaptığı açıklamada, "Belgeler, Erzurum'un savunma tarihine yeni bir ışık tutuyor. Şahap Paşa, sadece askeri başarılarıyla değil, manevi liderliğiyle de öne çıkmıştır. Belgelerdeki 'dua vacip' ifadesi, ordunun manevi desteğin önemini nasıl gördüğünü gösteriyor" dedi.

Erzurum'un savunma hattı, Şahap Paşa'nın stratejik ve manevi liderliğiyle güçlendirilmiş, şehir Osmanlı'nın önemli askeri noktalarından biri olma görevini sürdürmüştür. Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarılan bu belgeler, Erzurum'un tarihi önemini bir kez daha teyit etmektedir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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