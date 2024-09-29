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Erzurum'un Sevilen Esnafı İlhami Erdoğan Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Sevilen Esnafı İlhami Erdoğan Hayatını Kaybetti
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Erzurum Bakkallar, Bayiler ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan'ın babası İlhami Erdoğan, uzun süregelen rahatsızlığı sonrası 67 yaşında vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılındı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi göre Erzurum Bakkallar, Bayiler ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan ile Muammer Erdoğan'nın babası İlhami Erdoğan hayatını kaybetti.

Erzurum'un sevilen köklü esnaflarından İlhami Erdoğan'ın (67) Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar, Şoförler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, Erdoğan'ın ailesi, yakınları, eş ve dostları katıldı. İlhami Erdoğan'ın cenazesi Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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