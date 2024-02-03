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Erzurum'un Pasinler ilçesinde spor ve sosyal hayata katkı sağlayan Halis Güngör'ün anısına külliye yapıldı

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşayan Halis Güngör, gençlerin sporla uğraşmasını sağlayarak önemli katkılar sağladı. İbrahim Hakkı adına bir külliye yaptıran Güngör, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde spor ve sosyal hayata önemli katkılar sağlayan, ilçede İbrahim Hakkı adına bir külliye yaptırarak marifet namesini bastıran Halis Güngör yaşasaydı 99 yaşında olacaktı.

Barış, sevgi ve gönül adamı Halis Güngör, 11 Mart 1925 günü Hasankale'de dünyaya geldi. Uzun yıllar yaptığı Pasinler Gençlik Kulübü Başkanlığı sırasında Pasinler'de gençlerin futbol, güreş, voleybol, kayak gibi sporlarla uğraşmasını sağlayan Güngör, Pasinler'e ilk matbaayı getirdi ve ilk gazeteyi çıkardı. İlk sinemayı getiren, ilçe stadının temellerini atan Halis Güngör, İbrahim Hakkı'nın marifet namesini bastırdı ve onları satarak Pasinler'de bir külliye yaptırdı. Halis Güngör, 2 Şubat 2011 günü hayata gözlerini kapadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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