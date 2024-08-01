Erzurum'un Oltu ilçesinde sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Vali Mustafa Çiftçi, afetin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Selin tahrip ettiği evleri gezen Vali Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erzurum'un Oltu ilçesinde bazı mahallelerde etkili olan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için harekete geçildi.
Oltu'nun Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afetin yaşandığı bölgeye gitti. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar ise yaşananların vahametini gösterdi.
Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, selin tahrip ettiği evleri gezerek vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Dere yatağında selden zarar gören evleri inceleyen Vali Çiftçi, devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. - ERZURUM