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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu

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Erzurum ve ilçelerinde yaşanan sağanak yağışlar, Oltu ilçesindeki derelerin taşmasına ve yerleşim alanlarına zarar verdi. Nügürcük Köyü'nde taşan Dümbüllü Deresi, evleri tehdit etmeye başladı. Vatandaşlar önlem alırken hasar tespiti için ekipler bölgeye sevk edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış bazı derelerin taşmasına ve yerleşim alanlarına zarar vermesine neden oldu.

Erzurum ve ilçelerinde meteorolojinin sarı alarm verdiği alanlarda sağanak yağış kuvvetli olarak etkili olmaya devam ediyor. Oltu ilçesinde bağlı Nügürcük Köyü'nde aşırı yağışlardan dolayı taşan Dümbüllü Deresi, vatandaşları korkuttu. Sel suları ile coşan dere ekili arazilere zarar verirken evleri de tehdit etmeye başladı. Vatandaşlar taşan dereden korunmak için kendi imkanları ile önlem alırken ekipler hasar tespiti için bölgeye sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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