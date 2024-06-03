Erzurum'un Oltu ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini paylaştı. Tutlu Mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Alınan bilgilere göre bölgede her hangi bir yaralama veya can kaybı olmadı. AFAD bölgede incelemelerini sürdürüyor. - ERZURUM