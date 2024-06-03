Erzurum'un Oltu ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin Tutlu Mevkiinde 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. AFAD bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, Erzurum'un Oltu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini paylaştı. Tutlu Mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Alınan bilgilere göre bölgede her hangi bir yaralama veya can kaybı olmadı. AFAD bölgede incelemelerini sürdürüyor. - ERZURUM