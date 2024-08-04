Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağışlar ilginç görüntüler oluşturdu

Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağış, Ağustos ayında ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Sıcaklıklar bazı yörelerde 9 dereceye kadar düşecek.

Yüksek kesimlerde sıcaklığın 16 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da özellikle kuzey ilçelerde yerel olarak etkili olan yağış ve dolu zaman zaman hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Oltu'nun Kırdağı'nda oluşan manzara ise görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 2500 rakımlı Kırdağı'nın zirvesi beyaza büründü. Ülkemizin bir çok bölgesi sıcaklarla kavrulurken Doğu'da benzeri manzaralara sıkça rastlanılıyor. Meteoroloji Erzurum'da gündüz ortalama en yüksek sıcaklık tahmininin 35 derece olacağı, geceleri ise termometrelerin 9 derecelere kadar düşmesi beklendiğini paylaştı. - ERZURUM