Haberler

Erzurum'un Kadın Girişimcileri Üzerine Dijitalleşme Araştırması Sempozyumda Tanıtıldı

Erzurum'un Kadın Girişimcileri Üzerine Dijitalleşme Araştırması Sempozyumda Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da kadın girişimcilerin dijital araçları kullanımı üzerine yapılan araştırma, 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Kadın ve Aile' sempozyumunda sunuldu. Araştırma, dijitalleşmenin yerel girişimcilik üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Erzurum'un kadın girişimcileri üzerine yapılan kapsamlı dijitalleşme araştırması, Erzincan'da düzenlenen "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Kadın ve Aile" sempozyumunda büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Dilşad Güzel ve Ayşegül Turan tarafından hazırlanan "Dijitalleşmenin Kadın Girişimciler Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Örneği" başlıklı bildiri, oturumda Prof. Dr. Dilşad Güzel tarafından sunuldu.

Araştırma, Erzurum'da faaliyet gösteren kadın girişimcilerin dijital araçları kullanım düzeylerini, iş deneyimi ve girişimci başarılarını derinlemesine inceleyerek bölgeye özgü önemli bulgular ortaya koydu. Sonuçlar, dijitalleşmenin Erzurum'daki kadın girişimciler için pazar genişlemesi, görünürlük, rekabet avantajı ve iş süreçlerinde verimlilik gibi alanlarda belirleyici rol oynadığını gösterdi.

Erzurum'un potansiyeline dikkat çektiler

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Dilşad Güzel, Erzurum'un girişimcilik ekosisteminin dijital dönüşümle güçlendiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum'daki kadın girişimciler, dijital araçları benimsedikçe hem ekonomik hem sosyal anlamda daha görünür ve güçlü hale geliyor. Bölgedeki dijital eğitimlerin ve destek mekanizmalarının artırılması, Erzurum'un girişimcilik potansiyelini daha da yükseltecektir."

Diğer yazar Ayşegül Turan ise Erzurum'un araştırma için ideal bir saha olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Erzurum, geleneksel yapının içinde girişimcilik ruhunu taşıyan kadınlarıyla dikkat çekiyor. Dijitalleşme bu kadınların iş dünyasında daha sağlam adımlar atmasını sağlıyor. Çalışmamız, Erzurum'un bu dönüşümde önemli bir örnek teşkil ettiğini ortaya koydu."

Sunum, hem Erzurum'un bölgesel dinamiklerini başarıyla yansıtması hem de dijitalleşme sürecine ışık tutması nedeniyle sempozyum katılımcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Dehşete düşüren görüntü: Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre sürüklendi

Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre böyle sürüklendi
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.