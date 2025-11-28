Erzurum'un Kadın Girişimcileri Üzerine Dijitalleşme Araştırması Sempozyumda Tanıtıldı

Erzurum'un kadın girişimcileri üzerine yapılan kapsamlı dijitalleşme araştırması, Erzincan'da düzenlenen "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Kadın ve Aile" sempozyumunda büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Dilşad Güzel ve Ayşegül Turan tarafından hazırlanan "Dijitalleşmenin Kadın Girişimciler Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Örneği" başlıklı bildiri, oturumda Prof. Dr. Dilşad Güzel tarafından sunuldu.

Araştırma, Erzurum'da faaliyet gösteren kadın girişimcilerin dijital araçları kullanım düzeylerini, iş deneyimi ve girişimci başarılarını derinlemesine inceleyerek bölgeye özgü önemli bulgular ortaya koydu. Sonuçlar, dijitalleşmenin Erzurum'daki kadın girişimciler için pazar genişlemesi, görünürlük, rekabet avantajı ve iş süreçlerinde verimlilik gibi alanlarda belirleyici rol oynadığını gösterdi.

Erzurum'un potansiyeline dikkat çektiler

Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Dilşad Güzel, Erzurum'un girişimcilik ekosisteminin dijital dönüşümle güçlendiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Erzurum'daki kadın girişimciler, dijital araçları benimsedikçe hem ekonomik hem sosyal anlamda daha görünür ve güçlü hale geliyor. Bölgedeki dijital eğitimlerin ve destek mekanizmalarının artırılması, Erzurum'un girişimcilik potansiyelini daha da yükseltecektir."

Diğer yazar Ayşegül Turan ise Erzurum'un araştırma için ideal bir saha olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Erzurum, geleneksel yapının içinde girişimcilik ruhunu taşıyan kadınlarıyla dikkat çekiyor. Dijitalleşme bu kadınların iş dünyasında daha sağlam adımlar atmasını sağlıyor. Çalışmamız, Erzurum'un bu dönüşümde önemli bir örnek teşkil ettiğini ortaya koydu."

Sunum, hem Erzurum'un bölgesel dinamiklerini başarıyla yansıtması hem de dijitalleşme sürecine ışık tutması nedeniyle sempozyum katılımcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. - ERZURUM