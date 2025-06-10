Erzurum'un Göç Rakamları ve Nedenleri: Eğitim ve Aile Bağlılığı Öne Çıkıyor

Erzurum'un göç etme ile alakalı rakamları, ilginç tespitleri de beraberinde getirdi. Erzurum; en çok aile bağımlılığı nedeniyle göç verirken, eğitim gerekçesi ilin göç alma nedenlerinin başında geldi.

Göç etme nedenleri istatistikleri, 2021 yılı Nüfus ve Konut Sayımı kapsamında ilk kez üretildi. Göç etme nedenleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından adres değişiklikleri sırasında alınan beyan bilgilerinin idari kayıtlar ile bütünleşik bir yapıda kullanılması ile 2018 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yıllık olarak üretildi. Kişilerin daimi ikametgah adresi değişiklikleri; tayin/ iş değişikliği, işe başlamak/ iş bulma, eğitim, medeni durum değişikliği/ ailevi nedenler, daha iyi konut ve yaşam koşulları, sağlık/bakım, ev alınması, emeklilik, aile fertlerinden birine bağlı taşınma ve diğer maddelerine göre gruplandırılarak göç etme nedenleri istatistikleri üretiliyor.

Aile bağımlılığı göçte ilk sırada

2022 rakamlarıyla Erzurum'da 39 bin 159 kişi göç etti. Erzurum'un göç ile alakalı rakamlarına bakıldığında; tayin/ iş değişikliği nedeniyle 4 bin 767 kişi, işe başlamak/ iş bulmak nedeniyle 4 bin 632 kişi, eğitim nedeniyle 6 bin 421 kişi, ailevi nedeniyle bin 979 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle 5 bin 912 kişi, aile bağımlılığı nedeniyle 10 bin 276 kişi, geri dönme nedeniyle 374 kişi, sağlık/ bakım nedeniyle 194 kişi, ev alınması nedeniyle 723 kişi, emeklilik nedeniyle 78 kişi, diğer nedenlerden 727 kişi ve bilinmeyen nedenlerden 3 bin 76 kişinin ilden göç ettiği tespit edildi.

Eğitim en önemli geliş sebebi

2022 rakamlarıyla Erzurum 26 bin 629 göç aldı. Tayin/ iş değişikliği nedeniyle 3 bin 303 kişi, işe başlamak/ iş bulmak nedeniyle 1 bin 518 kişi, eğitim nedeniyle 7 bin 955 kişi, ailevi neden bin 230 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle 3 bin 66 kişi, aile bağımlığı nedeniyle 5 bin 466 kişi, geri dönme nedeniyle bin 259 kişi, sağlık/ bakım nedeniyle 157 kişi, ev alınması nedeniyle 612 kişi, emeklilik nedeniyle 82 kişi, diğer nedenlerden 531 kişi ve bilinmeyen nedenlerden 1 bin 450 kişi Erzurum'a göç etti. - ERZURUM