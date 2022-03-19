Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Yerel
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Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladıERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı.
AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı
ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı.
Gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yanı sıra soğuk havada etkisini devam ettiriyor, çatılardan sarkan buzlar yer yer 4 metreyi geçiyor.