Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Yerel
 - Güncelleme:

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladıERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı.

AŞKALE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yanı sıra soğuk havada etkisini devam ettiriyor, çatılardan sarkan buzlar yer yer 4 metreyi geçiyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı

Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Yerel

Erzurum, Aşkale, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title