Erzurum, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Üçüncü Kez Ev Sahipliği Yapıyor

Erzurum, bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Dokuz gün sürecek festival kapsamında, şehrin 40 ayrı noktasında 400'e yakın etkinlik düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yedi bölgesinde ve yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin duraklarından biri de Erzurum oldu.

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımıyla Erzurum Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, il müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Erzurum gibi kavşak noktaları, tarihe ve medeniyetimize beşiklik etmiş, ticaret kervanlarının yollarını açmış, kültür ve sanatın merkezleri haline gelmiş beldelerdir. İşte bu merkezlerde düzenlenen etkinlikler sadece güzel vakit geçirmek ya da birtakım faaliyetler yapmak için değil; aynı zamanda farkındalık oluşturmak için de çok kıymetlidir. Kültür ve sanatı birleştiren bu etkinlikler, turizm açısından da rekabetçi bir mesaj veriyor, 'Ben de varım' diyor. Bugün artık dünya çeşitli etkinliklerle kendini gösteriyor. Dolayısıyla biz de Anadolu'muzun, ülkemizin değerlerini ve duygularını hem görsel hem işitsel boyutlarıyla paylaşabileceğimiz çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü sanat demek aslında duyguları açığa çıkarmak demektir. Kimi Yunus Emre'nin şiirlerini okuyarak, kimi bir ezgiyi söyleyerek duygularını ortaya koyar. Bu şekilde kademe kademe birleşen çalışmalar zamanla büyük bir ekonomik güce de dönüşür. Bu tür etkinlikler sadece yerel ekonomiye değil, civar şehirlerin kalkınmasına da katkı sağlıyor. Diğer beldelerden, şehirlerden ve dünyanın değişik noktalarından bu etkinlikleri takvimlerine koyarak katılım gösterenlerin sayısı da giderek artıyor. Erzurum'da bugün üçüncüsü düzenlenen bu festival, inşallah 33'üncüsüne ulaştığında bambaşka bir seviyeye gelmiş olacak. İlk adımları atmak, tohumları ekmek her zaman zordur. Ama süreç ilerledikçe bu çalışmalar muazzam bir güce ulaşacaktır."

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri, Erzurum Müzesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'ni ziyaret ederek sergi alanlarını gezdi. - ERZURUM